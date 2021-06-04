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Чешское правительство избежало вотум недоверия

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Фото: David W Cerny / Reuters

Правительство Чехии под руководством премьер-министра Андрея Бабиша смогло избежать вотум недоверия. Об этом сообщает чешское издание Denik.

Голосование было инициировано пятью оппозиционными партиями, оно стало уже третьей попыткой вынести вотум недоверия действующему правительству. Оппозиционеры заявили, что кабмин Бабиша не справился с пандемией коронавируса, а также не смог добиться широкой международной поддержки в своем конфликте с Россией.

Для того, чтобы вынести вотум недоверия, требовался 101 голос депутатов нижней палаты парламента, однако инициативу поддержали всего 89 человек. Так, члены коммунистической партии (KSČM) вообще отказались принимать участие в голосовании и покинули зал заседаний.

В конце мая полиция Праги порекомендовала предъявить Бабишу обвинения в махинациях с субсидиями, выделенными Евросоюзом. Расследование касается фермы, входившей в холдинг Agrofert, принадлежащей родственникам Бабиша, а до его политической карьеры — и ему самому. Agrofert объединяет более 250 компаний и не могла получать субсидии, предназначенные для малого и среднего бизнеса. Бабиш отрицает свою причастность к этому делу.

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