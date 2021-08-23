В Чехии заявили о желании развивать отношения с Россией

Прага заинтересована в развитии отношений с Россией, однако не видит аналогичного желания со стороны Москвы. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает ТАСС.

Глава чешского правительства отметил, что отношения с Кремлем переживают тяжелый период. «Мы, безусловно, не заинтересованы далее углублять кризис, но для диалога нужны двое, а я не вижу с российской стороны интерес к ведению диалога», — заявил Бабиш.

По его словам, главное препятствие для взаимодействия с Москвой — включение Чехии в список стран, недружественных для РФ. Также, по словам Бабиша, Чехия готова развивать отношения с Китаем, которые также обострились в последнее время. Он заметил, что конфликты между странами могут быть решены при условии взаимного уважения и признания выгоды друг друга.

Бабиш отметил настрой Праги строить дружественные отношения с соседними странами. Ранее Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском заражения COVID-19. Это означает, что чешские граждане и постоянно проживающие в Чехии иностранцы смогут посещать российскую территорию.

Также президент Чехии Милош Земан высказался о том, что Россия не является врагом НАТО (Чехия также является резидентом военного альянса). По его словам, главный противник НАТО — это не Кремль, а международный терроризм. Ранее о необходимости сохранения экономических отношений с Москвой заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

