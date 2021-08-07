Мир
 
Последние новости
В Италии оценили отказ ОБСЕ посетить выборы в России
Глава Роспотребнадзора назвала причину отравления детей в поезде Мурманск—Адлер
В Совфеде оценили предложение увеличить рабочую неделю
Москвичи вспомнили о дефиците из-за архивного фото ювелирного магазина 
Главный тренер «Спартака» объяснил поражение от новичка РПЛ
В чешского премьера бросили яйцо на предвыборном митинге
Бомбардировщики B-52 США нанесли авиаудары по талибам в Афганистане
Президент Абхазии оценил роль России в событиях 2008 года
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
Новости партнеров
Прослушать новость

В Чехии заявили о необходимости сохранения экономических отношений с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Якуб Кулганек
Якуб Кулганек
Фото: Virginia Mayo / AP

В Чехии заявили о необходимости сохранения экономических отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью газете «Novinky».

«Я убежден, что необходимо удержать экономические отношения и поддерживать чешские фирмы, которые заинтересованы в работе в России, а у нас создают рабочие места. Призывы некоторых политиков к полному демонтажу торговых отношений с Россией считаю близорукими и неразумнымы», — заявил глава чешского МИД.

По словам Кулганека, его не удовлетворяет то, что отношения Чехии с Россией находятся на точке замерзания, этот факт «ведет к эскалации атмосферы».

Он также отметил, что вопрос о дальнейшем развитии отношений Праги с Москвой с чешской стороны предстоит решать уже новому правительству республики. Оно должно быть сформировано по итогам парламентских выборов, которые пройдут в октябре.

Ранее чешский журналист Иво Шебестик раскритиковал республику за разрыв отношений с Россией и заявил, что Прага выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы в связи со взрывами военных складов в деревне Врбетице.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Чехии рассказали о ведущем страну «под монастырь» споре с Россией
Премьер Чехии заинтриговал соцсети обещанием «завтра сказать правду»
В Чехии заявили о заинтересованности в улучшении отношений с Россией