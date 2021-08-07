В Чехии заявили о необходимости сохранения экономических отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью газете «Novinky».

«Я убежден, что необходимо удержать экономические отношения и поддерживать чешские фирмы, которые заинтересованы в работе в России, а у нас создают рабочие места. Призывы некоторых политиков к полному демонтажу торговых отношений с Россией считаю близорукими и неразумнымы», — заявил глава чешского МИД.

По словам Кулганека, его не удовлетворяет то, что отношения Чехии с Россией находятся на точке замерзания, этот факт «ведет к эскалации атмосферы».

Он также отметил, что вопрос о дальнейшем развитии отношений Праги с Москвой с чешской стороны предстоит решать уже новому правительству республики. Оно должно быть сформировано по итогам парламентских выборов, которые пройдут в октябре.

Ранее чешский журналист Иво Шебестик раскритиковал республику за разрыв отношений с Россией и заявил, что Прага выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы в связи со взрывами военных складов в деревне Врбетице.

