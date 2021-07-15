Премьер Чехии заинтриговал соцсети обещанием «завтра сказать правду»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш написал в социальных сетях Twitter и Facebook интригующий пост, в котором пообещал «завтра сказать правду».

Сообщение, набранное заглавными буквами, появилось на страницах политика в 19 часов 15 июля. Комментариев к этим записям не поступало, что позволило чешским СМИ заподозрить взлом аккаунтов.

Сетевое издание Novinky заявило со ссылкой на источник в окружении премьера, что послание оставил сам Бабиш. Он намерен о чем-то объявить в пятницу 16 июля, однако пока неизвестно, о чем именно пойдет речь.

Upd: Премьер-министр Чехии позже раскрыл суть интригующего сообщения. «Я не выдержу до завтра, вот оно», — написал он в Twitter, имея в виду публикацию своей новой книги о политике «Sdílejte, než to zakážou!» («Поделитесь, пока это не запретили»).

В июне Бабиш сообщил, что власти Чехии захотели снова наладить отношения с Москвой. Политик отметил, что в Праге будут организованы консультации о дальнейших отношениях с Россией. Он заявил, что в консультационных встречах поучаствуют представители чешского МИД и всех парламентских партий.

Отношения Москвы и Праги осложнились после того, как Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м. Москва отрицает обвинения. В итоге из Чехии выслали 18 дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позже стало известно, что Россия и Чехия будут уравнивать число сотрудников в посольствах.

