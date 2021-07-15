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Меркель порассуждала о своем первом дне после ухода с должности канцлера

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Меркель предположила, каким будет ее первый день после ухода с поста канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель порассуждала, каким будет ее первый день после ухода с должности. Об этом она рассказала в ходе дискуссии в Университете Джона Хопкинса в США, передает ТАСС.

«Возможно, я по привычке начну думать, что сегодня меня ждет и после этого быстро пойму, что теперь эти задачи выполняет другой человек. Думаю, мне это очень понравится», — отметила Меркель.

Канцлер добавила, что планирует взять паузу и подумать о собственных интересах, поскольку за последние 16 лет у нее не было на это времени.

Ранее Меркель анонсировала свое последнее выступление в должности канцлера. Им стала речь на открытии промышленной выставки в Ганновере.

Очередные парламентские выборы пройдут в Германии в сентябре 2021 года. Еще в 2018 году канцлер заявила, что ее нынешний срок на этом посту станет последним. Она также не стала выдвигать свою кандидатуру на выборы главы правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).

В январе 2021 года ХДС возглавил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Позже стало известно, что лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер также заявил о намерении выдвинуться на пост премьера от консервативного блока ХДС/ХСС.

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