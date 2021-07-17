В Чехии рассказали о ведущем страну «под монастырь» споре с Россией

Автор чешского издания Časopis argument Иво Шебестик (Ivo Šebestík) раскритиковал власти страны из-за курса на разрыв связей с Россией и заявил, что дело во Врбетице подведет страну под монастырь. Его материал опубликован на сайте издания.

Шебестик заявил, что Прага выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы в связи со взрывами военных складов в деревне Врбетице.

«Вполне уместно предположить, что именно расследование дела Врбетице подведет Чешскую Республику, а совсем не Российскую Федерацию, под монастырь. Раньше про такое говорили: грязное белье. Его надо стирать дома и не показывать на улице», — отметил автор.

По его мнению, Чехия поступает неправильно, так как делает своим врагом страну, которая несравнимо больше, сильнее, богаче и пользуется огромным влиянием на международной арене. Автор отметил, что нужно выяснить, что именно хранилось на складах и как там обращались с боеприпасами. Также он указал на необходимость установить, куда отправлялось проданное оружие, и были ли законными эти сделки.

Кроме того, Шебестик заявил, что определенные круги в Праге при поддержке извне намеренно пытаются поддерживать отношения с Москвой на самом низком уровне.

Отношения Москвы и Праги осложнились после того, как Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м. Москва отрицает обвинения. В итоге из Чехии выслали 18 дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позже стало известно, что Россия и Чехия будут уравнивать число сотрудников в посольствах.

