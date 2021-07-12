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Чехия отказалась размещать российскую систему ГЛОНАСС

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Карел Гавличек
Карел Гавличек
Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Чехия отказалась размещать на своей территории элементы российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Об этом сообщает чешское издание Respekt.

Россия обратилась к чешским властям с просьбой разместить часть наземных станций ГЛОНАСС на территории государства еще в начале 2020 года. По словам министра транспорта Карела Гавличека, Прага запросила дополнительную информацию о самой системе, но так и не получила ее, после чего отклонила просьбу российских властей.

Против размещения станций ГЛОНАСС также выступало разведсообщество страны. По информации издания, чешские спецслужбы опасались, что Россия может разместить в станции специальное оборудование для шпионской деятельности. В частности, в западных спецслужбах предполагают, что Россия якобы планирует использовать ГЛОНАСС для сбора данных, в том числе о ядерном оружии западных стран.

У Москвы и Праги отношения осложнились после того, как Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м. Прага заявила, что накануне происшествия на складах находились связанные со спецслужбами россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Москва все обвинения отрицает.

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