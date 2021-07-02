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Чехия откроет доступ к миллиону документов НКВД о репрессиях

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Фото: Cechoslovacivgulagu.cz

Факультет прикладных наук Западночешского университета в Пльзене и Институт изучения тоталитарных режимов откроют доступ к архивным документам Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР о репрессиях в отношении граждан Чехословакии. Об этом сообщает Radio Prague International.

Речь идет о репрессиях со стороны Советского Союза, которые проводились в 1920-1950 годы. Пресс-секретарь Западночешского университета Шарка Стара рассказала, что архив оцифруют с помощью специального программного обеспечения. Программа обработает более миллиона письменных документов и фотографий.

«Цель проекта — составить архив документов советских спецслужб, который будет доступен онлайн, и где можно будет проводить поиск, исходя из конкретного содержания документов, по фамилии или другим данным биографии человека, репрессированного в СССР, по периоду времени и другим критериям», — заявила Стара. Она отметила, что на данный момент программа уже работает в тестовом режиме.

Сейчас в электронном архиве можно найти документы по делу, которое проходило в Харькове с 12 по 14 июня 1931 года и получило название «суд над чешскими учителями». Тогда НКВД арестовал по политическим мотивам десятки учителей, крестьян, активистов общин Чехии и представителей других профессий.

Проект планируют полностью закончить и запустить к концу 2022 года.

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