Суд отказался рассекретить сталинских прокуроров эпохи Большого террора

Тверской суд Москвы отказался рассекретить имена 11 прокуроров времен правления Иосифа Сталина, действовавших во времена Большого террора в составе троек НКВД. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Такое решение было принято после рассмотрения иска общества «Мемориал» к Генпрокуратуре России. Историки пытались получить информацию о советских прокурорах для исторического справочника с биографиями всех членов троек. «Мемориал» готовит эту книгу совместно с Российским государственным архивом социально-политической истории, Государственным архивом РФ и Центральным архивом ФСБ.

Генпрокуратура отказалась предоставить историкам информацию, сославшись на закон «О персональных данных», где сказано, что информацию о человеке запрещается раскрывать третьим лицам без его согласия или согласия наследников.

«Аргумент прокуратуры в том, что мы будем распространять сведения, порочащие людей. Но суть истории — фиксировать все поступки», — отметила юрист «Мемориала» Марина Агальцова. К тому же закон «О персональных данных» позволяет публиковать сведения для осуществления научной деятельности и для достижения общественно значимых целей.

«С момента создания запрошенных сведений прошло уже более 75 лет, что позволяет получить доступ даже к документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, по закону "Об архивном деле". А такая тайна по уровню охраны находится на более высоком уровне, чем персональные данные», — указала Агальцова.

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Эти доводы были приведены в суде, однако в Генпрокуратуре заявили, что сам факт вхождения в тройку НКВД не является преступлением, «объективных данных» о фальсификациях дел со стороны 11 прокуроров историками не было приведено. Требование предоставить информацию также нарушает принцип невмешательства в осуществление прокурорского надзора, отметили в Генпрокуратуре.

«Большой террор — величайшая трагедия, а люди, принимавшие участие в репрессиях — безусловные преступники. Если мы чтим память жертв, то надо знать и палачей, которые спустя годы не понесли даже моральной ответственности. Данные о прокурорах, конечно, нужно обнародовать», — считает доктор исторических наук, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Олег Будницкий.

Тройка НКВД была органом внесудебной репрессии «антисоветских элементов». Состояла из трех человек — начальника республиканского, краевого или областного управления НКВД, секретаря и прокурора, за что и получило свое название. Тройки действовали в СССР с августа 1937 по ноябрь 1938 года.

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