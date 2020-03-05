Российский губернатор поддержал решивших устроить салют в день смерти Сталина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал российских активистов, которые решили устроить в Екатеринбурге праздничный салют в честь дня смерти лидера СССР Иосифа Сталина. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Я уважаю и поддерживаю тех, кто не боится открыто озвучить свое мнение, тем более, по вопросу, который регулярно вызывает ожесточенные споры», — написал губернатор. Он отметил, что фигура Сталина остается «одной из самых спорных», поскольку, несмотря на вклад советского лидера в победу в Великой Отечественной войне, ему «никогда не смогут ему простить период массовых репрессий, когда погибли столько невинных людей».

Материалы по теме «Инсульт случился очень вовремя» Как смерть Сталина изменила жизнь СССР и советских людей

Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года — у него произошло кровоизлияние в мозг на почве гипертонической болезни и атеросклероза. Спустя три года, в 1956 году, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на закрытом заседании ХХ съезда развенчал культ личности Сталина. Жертвами сталинских репрессий, по оценкам международной правозащитной организации «Мемориал», стали до 40 миллионов человек. Пик репрессий в СССР пришелся на период Большого террора в 1937-1938 годах: тогда были казнены более 680 тысяч человек.

Ранее дочь и племянница первых партийных лидеров Грузии и Армении, невестка Анастаса Микояна 91-летняя Нами Микоян, которая жила на территория Кремля, рассказала о встречах с советским лидером Иосифом Сталиным и репрессиях 1937 года. Она отметила, что Сталин «оставлял впечатление сильного человека и, вероятно, был им». При этом Микоян отметила, что в репрессиях, которые начались в стране в 1937 году, был виноват не только Сталин. «В Тбилиси, когда арестовывали всех, и мой отец погиб, — это же не Сталин, это система, которая позволяла убивать неугодных людей... А сейчас разве не убирают тех, кто мешает?» — сказала она.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!