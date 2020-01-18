Жившая в Кремле россиянка рассказала о Сталине и репрессиях

Дочь и племянница первых партийных лидеров Грузии и Армении, невестка Анастаса Микояна 91-летняя Нами Микоян, которая жила на территория Кремля, рассказала о встречах с советским лидером Иосифом Сталиным и репрессиях 1937 года. Своими воспоминаниями она поделилась с корреспондентом «Ленты.ру».

По словам Микоян, она лично видела Сталина несколько раз. «Однажды он приехал на дачу к Берии в Гагры. Вечером все забегали, суматоха началась, нас, детей, отправили в дом, где прислуга жила, и кто-то шепотом сказал: "Сталин едет", — рассказала собеседница издания. — На окнах в столовой главного дома шторы были закрыты неплотно, и мы поднимались на цыпочки, чтобы по очереди посмотреть на Сталина».

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Она отметила, что тогда лидер СССР приехал вместе с дочерью Светланой, с которой они потом провели два дня.

Также Микоян вспомнила о том, как видела Сталина в театре. «Он сидел обычно в ложе, но всегда в глубине, впереди — никогда», — пояснила она.

Собеседница издания добавила, что Сталин «оставлял впечатление сильного человека и, вероятно, был им». При этом Микоян отметила, что в репрессиях, которые начались в стране в 1937 году, был виноват не только Сталин. «В Тбилиси, когда арестовывали всех и мой отец погиб, это же не Сталин, это система, которая позволяла убивать неугодных людей... А сейчас разве не убирают тех, кто мешает? Или сейчас рядом только те, кто не мешает?» — пояснила она.

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