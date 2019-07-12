Правозащитники нашли оправдание репрессий в памятниках Сталину

Постоянная комиссия по исторической памяти Совета по правам человека (СПЧ) раскритиковала установку памятников Иосифу Сталину на государственных землях. Об этом сообщается в заявлении комиссии, опубликованном на сайте СПЧ.

В СПЧ считают, что те, кто ставят памятники Сталину, готовы «забыть и даже оправдать» политические репрессии, депортации народов, коллективизацию и голодомор.

«И те, кто ставит ему памятники, вольно или невольно оправдывают эти репрессии. Эти наши сограждане — тоже жертвы того режима: их лишили чувства сострадания к нашей тяжко пострадавшей стране», — говорится в заявлении.

В СПЧ отметили, что не призывают запретить установку памятников Сталину на частных участках. По мнению комиссии, госслужащие всех уровней должны четко знать о недопустимости установки таких памятников на государственных или муниципальных землях, так как это противоречит не только морали, но и официальной государственной политике.

В заявлении члены СПЧ напомнили, что, согласно Концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, недопустимыми являются продолжающиеся попытки оправдать репрессии особенностями времени или вообще отрицать их как факт нашей истории». Там также вспомнили о словах президента Владимира Путина, который сказал, что «когда речь идет о репрессиях, гибели и страданиях миллионов людей... — никаких оправданий этим преступлениям быть не может».

В мае митрополит Иларион заявил, что россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне. «Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности», — сказал Иларион.

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