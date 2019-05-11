РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне

Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне. Такое мнение высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Его слова приводит «Интерфакс».

«Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности. Я не думаю, что возрождать этот культ личности нужно сейчас, в наше время», — заявил Иларион.

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Говоря о личной роли Сталина в победе, митрополит напомнил, что по этому поводу возникает много вопросов. В частности, он упомянул о действиях Сталина, направленных на ослабление армии в 1930-е годы. Митрополит напомнил о расстреле военачальников по подозрению в измене, из-за этого армия оказалась «совершенно не готовой» к войне.

Иларион не впервые выступает с критикой Сталина. Например, в 2015 году он советовал его поклонникам съездить на Бутовский полигон, чтобы отрезвиться. При этом митрополит отметил, что нельзя умалять исторические заслуги «тех, кто со стороны нашего государства вел войну, чтобы мы победили, а не проиграли». Однако он призвал не забывать о многомиллионных жертвах, репрессиях.

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