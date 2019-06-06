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В российском городе пройдет «битва диджеев» в честь Сталина

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Коммунистическая партия в Новосибирске проведет фестиваль оппозиционной прессы «День правды», который посвящен приближающемуся 140-летию со дня рождения генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина, в центре города — Первомайском сквере, расположенном напротив мэрии. Об этом сообщается на сайте местного отделения партии.

Отмечается, что на территории сквера развернут несколько тематических площадок, в том числе дискуссионную — «Сталин и современность», детскую — «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!», интерактивную — «Сталинская экономика — было дело и цены снижали» и другие. На празднике новосибирские коммунисты также устроят «Битву диджеев» и рэп-фестиваль «Слова Правды». В завершение фестиваля пройдет флешмоб «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» и прогремит фейерверк.

Как пояснила «Ленте.ру» пресс-секретарь новосибирского комитета КПРФ Елена Карева, 140-летие со дня рождения Сталина решили отметить после того, как в Новосибирске открыли бюст советского вождя.

Попытки установки памятника Сталину в Новосибирске начались в 2008 году. Тогда инициативная группа жителей собирала подписи и проводила пикеты. В ноябре 2018 года после отказа правительства Новосибирска увековечить советского вождя в городе коммунисты вызвались установить памятник за свои деньги. В итоге они предложили разместить монумент на своей частной территории за забором и с круглосуточным видеонаблюдением, чтобы не вызывать отрицательную реакцию у части горожан и не провоцировать вандализм.

Иосиф Сталин — советский лидер, политический, государственный и партийный деятель, генералиссимус. Родился в декабре 1879 года (по неофициальной версии — 1878-го).

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