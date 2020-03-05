Салют в честь годовщины смерти Сталина попал на видео

В центре Екатеринбурга Свердловской области неизвестные активисты запустили салют в честь 67-ой годовщины смерти председателя совета министров СССР Иосифа Сталина. Видео салюта публикует издание Znak.

По информации журналистов, фейерверк запустили на набережной Городского пруда. Он длился около десяти минут. Перед запуском салюта к активистам подошли полицейские, проверили документы и сфотографировали пиротехнику.

«Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения — если бы этого не произошло, количество жертв было бы гораздо больше», — пояснил изданию один из организаторов салюта, член инициативной группы жителей города, пожелавших остаться анонимными.

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По данным «Газеты.Ru», салют не согласовали с администрацией города. «Никаких политических спекуляций в городе быть не должно», — заявил изданию мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал активистов, которые решили устроить в Екатеринбурге праздничный салют в честь дня смерти лидера СССР Иосифа Сталина. Он отметил, что фигура Сталина остается «одной из самых спорных».

Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года, перед этим у него произошло кровоизлияние в мозг на почве гипертонической болезни и атеросклероза.

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