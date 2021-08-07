Глава чешского МИД назвал условие улучшения отношений между Прагой и Москвой

Улучшение отношений между Прагой и Москвой возможно только после того, как российские власти исключат Чехию из списка недружественных стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министр иностранных дел республики Якуба Кулганека газете «Право».

Он заявил, что политические отношения между двумя странами необходимо выстраивать заново. Министр рассказал, что созвал закрытый круглый стол для представителей парламентских партий Чехии, чтобы обсудить представления об отношениях с Россией.

При этом, он отметил, что вопрос о дальнейшем развитии отношений Праги с Москвой с чешской стороны предстоит решать новому правительству республики. Оно должно быть сформировано по итогам парламентских выборов, которые пройдут в октябре.

Ранее автор чешского издания Časopis argument Иво Шебестик (Ivo Šebestík) раскритиковал власти страны из-за курса на разрыв связей с Россией и заявил, что спор по поводу дела во Врбетице подведет Чехию под монастырь. Он заявил, что Прага выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы в связи со взрывами военных складов в деревне Врбетице.