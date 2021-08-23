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Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19

Минздрав Чехии исключил Россию и Тунис из списка стран с экстремальным риском по COVID-19
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Фото: Эдуард Эрбен / РИА Новости

Чехия с понедельника, 23 августа, исключает Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства здравоохранения республики.

29 июня ведомство запретило на весь июль всем гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещать страны из этого списка.

Помимо России, в список вошли Индия, Бразилия, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других стран. В понедельник вместе с Россией из него будет исключены Тунис и Индия.

Ранее онлайн-сервис «Туту.ру» разъяснил россиянам правила въезда в Чехию, Доминиканскую Республику и Южную Корею после снятия ограничений на чартерные и регулярные рейсы. Так, все три государства имеют разные условия приема. Доминиканская Республика, считающаяся популярным зарубежным направлением для пляжного отдыха, принимает российских путешественников без оформления виз, однако для пребывания на территории государства необходимо сделать туристическую карточку (tarjeta del turista).

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