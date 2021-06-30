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Чехия запретила поездки в Россию

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Фото: DAVID W CERNY / Reuters

Министерство здравоохранения Чехии запретило жителям республики поездки в Россию и Тунис. Документ опубликован на сайте ведомства.

Россия и Тунис были определены как страны с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией.

Поездки в Россию запрещены с 1 по 31 июля за исключением случаев неотложной необходимости и при получении предварительного согласия чешского МИДа. Запрет на выезд из республики не распространяется на граждан России и Туниса, временно находящихся на территории Чехии.

Всего в списке стран с экстремальным риском заражения коронавирусом, составленном минздравом Чехии, находятся 14 государств.

Ранее в Чехии обнаружили один случай заболевания «лямбда»-вариантом коронавируса. Об этом сообщила входящая в систему минздрава республики Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний. Также отмечается, что в лабораториях страны были подтверждены 120 случаев индийского варианта коронавируса «дельта плюс».

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