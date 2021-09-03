Глава МИД Чехии оценил необходимость сотрудничества с Россией

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек оценил вероятность прекращения отношений с Россией. Об этом он рассказал в интервью изданию Mlada fronta Dnes.

В настоящее время с Россией невозможно «не иметь» отношений Якуб Кулганек Министр иностранных дел Чехии

По словам министра, это показал саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена в июне этого года, а также визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву. «Ни прибалтийские государства, ни Польша не прервали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно носят еще более острый характер, чем наши», — отметил он.

Кулганек добавил, что после инцидента со взрывами во Врбетице российско-чешские отношения находятся на точке замерзания. При этом он призвал не строить их на чрезмерных эмоциях, как этого требовали некоторые политики в Чехии. По его мнению, после случившегося страна действовала «решительно, но ни в коем случае не истерично». «Парадоксально, что смелость для подобного шага так и не нашли те, кто сейчас громче всех сражается с Москвой», — заключил глава МИД.

Недружественные страны

Министр иностранных дел Чехии не раз высказывался о том, что Москве и Праге необходимо заново выстраивать отношения, несмотря на имеющиеся проблемы. По его словам, первый шаг к улучшению отношений между Россией и Чехией должна сделать Москва, и этот шаг — исключение Чехии из списка недружественных стран.

Кулганек также считает, что двум странам следует поддерживать экономические отношения. «Я убежден, что необходимо удержать экономические отношения и поддерживать чешские фирмы, которые заинтересованы в работе в России, а у нас создают рабочие места. Призывы некоторых политиков к полному демонтажу торговых отношений с Россией считаю близорукими и неразумными», — пояснял он.

При этом министр отмечает, что вопрос о дальнейшем развитии отношений Праги с Москвой с чешской стороны предстоит решать уже новому правительству республики. Оно должно быть сформировано по итогам парламентских выборов, которые пройдут в октябре.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш придерживается схожей позиции. Он заявлял, что Прага заинтересована в развитии отношений с Россией, однако не видит аналогичного желания со стороны Москвы. Глава чешского правительства при этом добавлял, что отношения с Кремлем сейчас переживают тяжелый период. По его словам, главным препятствием для взаимодействия с Москвой является включение Чехии в список стран, недружественных для РФ.

Критическая точка

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия также объявила в розыск двух граждан РФ: Александра Петрова и Руслана Боширова, которых, помимо этого, подозревают в Великобритании в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это стало ответными мерами на высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, причастные ко взрыву.

Позже власти Чехии заявили о намерении сократить число сотрудников в российском посольстве. Кулганек отмечал, что страны переходят на паритет в численности посольств. Теперь в диппредставительстве будет работать 7 дипломатов и 25 служащих. Столько же будет работать в чешском посольстве в Москве.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.

