Чехия решила победить кризис за счет ремонта дорог

Чешский предприниматель и премьер-министр Андрей Бабиш получил одобрение на увеличение дефицита бюджета до рекордных 21 миллиарда долларов. Согласно основной части плана, около пяти миллиардов долларов направят на строительство и ремонт автомобильных и железных дорог, пишет Bloomberg.

По словам миллиардера, это станет крупнейшим в истории Чехии инфраструктурным проектом. За счет выделенных средств глава правительства намерен сохранить рабочие места и победить кризис в стране, вызванный пандемией COVID-19.

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Решение Бабиша вызвало шквал критики со стороны правоцентристской оппозиции из-за увеличения долгового бремени. Как отметил лидер Гражданской демократической партии Чехии Петр Фиала, подобную инициативу можно рассматривать как экономическое преступление, за которое придется расплачиваться населению.

О своем намерении улучшить инфраструктуру Бабиш говорил еще задолго до кризиса. Через территорию страны осуществляется транзитная перевозка большинства европейских товаров. Однако общая протяженность автомагистральной сети короче, чем в более бедной Португалии, пишет издание.

Железные дороги также находятся в плохом состоянии. По данным Bloomberg, они устарели настолько, что поездка из Берлина в Вену через Прагу занимает больше времени, чем маршрут в обход республики, который на четверть длиннее.

Эпидемия коронавируса нанесла серьезный удар по экономике Евросоюза. Для борьбы с последствиями кризиса правительства разрабатывают многомиллиардные планы и залезают в долги. На днях министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 37 миллиардов долларов, который включает в себя снижение налогов на покупку жилья, скидки на походы в рестораны для всех граждан, а также денежный бонус для работодателей, которые не уволят своих сотрудников.

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