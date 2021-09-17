Китай начнет платить за детей

Округ Линься в провинции Ганьсу на западе Китая начнет предоставлять денежные субсидии парам, чтобы они заводили детей. Как сообщает Bloomberg, семьям округа дадут 5000 юаней (774 доллара) при рождении третьего ребенка, а также будут выплачивать 10 тысяч юаней (1548 долларов) в год, пока ему не исполнится три года.

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Семьи с одним или двумя детьми смогут получать субсидии в меньшем размере, а также власти пообещали финансово помочь при оплате обучения и покупке дома. Такие меры потребовались, потому что количество постоянных жителей округа значительно сократилось, а правительство стремится увеличить численность местного населения на девять процентов к 2030 году.

С демографическими проблемами сталкиваются и другие регионы Китая. Так, например, первым городом, который начал денежно поощрять деторождение, стал Паньчжихуа в юго-западной провинции Сычуань.

Власти предпринимают все более активные шаги, чтобы замедлить снижение рождаемости. В апреле Народный банк Китая (аналог Центрального банка) призвал граждан рожать детей, чтобы страна не отстала от США на фоне старения населения. В мае семьям разрешили иметь трех детей, хотя с 2016 года родителям приходилось платить штраф, если в семье появлялось больше двух детей. До этого с 1979 года действовала политика «одна семья — один ребенок» .

Меры по увеличению рождаемости связаны с тем, что, по прогнозам, население Китая в ближайшие годы будет сокращаться. Демографический кризис угрожает экономике страны. Численность трудоспособного населения, к которому относят людей от 16 до 59 лет, упала за 2020 год на 890 тысяч человек. Если рождаемость продолжит снижаться, в Китае возникнет дефицит на рынке труда, и тогда государство потеряет экономическое преимущество как перед США, так и перед другими западными странами.