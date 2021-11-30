Путин ответил на вопрос «что не дает спать по ночам»

Путин: демографическая проблема является основной для России на ближайшие десять лет

На ближайшие десять лет демографическая проблема является основной для России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», трансляция которого доступна на YouTube.

«Наш коллега из Катара, только что задававший вопрос, спросил, что не дает спать по ночам. (...) У нас есть внутренние проблемы, и связано это прежде всего с проблемами демографии», — ответил глава государства.

Он напомнил, что в России были два спада в демографическом развитии. Первый произошел во времена Великой Отечественной войны, а второй — после развала Советского Союза. В 99-м году, отметил Путин, был самый низкий уровень рождаемости — 1 200 000.

«Эта проблема приобрела системообразующий, экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рук на рынке труда», — добавил российский лидер.

Ранее Владимир Путин прокомментировал появление омикрон-штамма коронавируса. По его словам, нужно быть готовыми к любому изменению вируса, а также необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин от COVID-19.