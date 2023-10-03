Отец Илона Маска рассказал о сотнях любовниц, опасных приключениях и секретах сына. Почему он считает молодых слабаками?

В последние дни 77-летний южноафриканский предприниматель Эррол Маск дал сразу несколько интервью. Он оказался в центре внимания после выхода книги о его сыне — миллиардере Илоне Маске, который купил Twitter и основал SpaceX и Tesla. Как оказалось, по биографии самого Эррола Маска можно снять остросюжетный фильм. Он занимался полулегальным бизнесом в самых опасных уголках Африки, спал с сотнями женщин, водил детей на секс-вечеринки, а на старости лет завел ребенка с собственной приемной дочерью.

Отец Илона Маска занимался опасным бизнесом

В 1980-е годы Эррол Маск импортировал изумруды из Замбии и после огранки в Йоханнесбурге лично возил за границу для продажи.

По его словам, Африку тех лет нелепо сравнивать с Европой или США. «Вообразите что-то вроде раннего Дикого Запада, только еще плюс джунгли, дикие звери (и дикие люди) и много-много вещей, которые хотят вас прикончить», — пояснил он.

По признанию Эррола, бизнес был не вполне легальным. Изумруды в замбийских шахтах добывали кирками и лопатами, а он летал за ними по ночам на легком двухмоторном самолете. Садиться приходилось в темноте на расчищенное поле. Начало и конец взлетно-посадочной полосы отмечали горящие автомобильные фары.

Половину моих коллег убили. У всех была малярия, желтая лихорадка, гемоглобинурия и не только… Одного сожрал крокодил на берегу озера Танганьика. Разве нынешние западные слабаки способны это понять? Вряд ли Эррол Маск отец миллиардера Илона Маска

В поездках его нередко сопровождали сыновья — в том числе Илон Маск, которому тогда было 12 лет. «Мы спускались по Амазонке, ездили в Танзанию и северную Замбию, где у каждого "калашников"», — говорит Эррол Маск.

В недавней биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном, утверждается, что изумрудный бизнес Эррола Маска прогорел после того, как советские ученые разработали технологию производства искусственных изумрудов. К тому времени он успел заработать на драгоценных камнях около 210 тысяч долларов.

Эррол Маск Фото: Denver Post Photo by Cyrus McCrimmon / Getty Images

Отец Илона Маска с детства приучал сыновей к риску

Эррол Маск считает, что современные родители чересчур беспокоятся о безопасности и благополучии своих детей. При воспитании собственных сыновей он придерживался противоположного подхода. В восемь лет Илон и его младший брат получили в подарок мотоцикл, а в 12 — пилотировали бизнес-джет отца и сопровождали его в поездках по самым опасным странам мира.

Однажды Эррол Маск забрал девятилетнего Илона Маска из школы и привел его на секс-вечеринку. По его словам, там присутствовали хорошо известные в Южной Африке люди. После застолья один из них неожиданно предложил присутствующим раздеться. «Пришлось отвести Илона в библиотеку и сказать ему: "Посиди тут", — вспоминает он. — Через несколько минут все были в чем мать родила».

К разочарованию Эррола сыновья, когда подросли, не пошли по его стопам и с собственными детьми обращаются совсем иначе.

А у их детей все наоборот. У всех няньки, причем с самого рождения. Потому что все такие богатые теперь, у каждого собственная нянька из Европы. Потом им 14 или 15 лет, и они дорогу не могут перейти без няньки Эррол Маск отец Илона Маска

У отца Илона Маска были сотни любовниц

В молодости Эррол Маск вел разгульную жизнь. «У меня были буквально сотни женщин, — утверждает он. — Я бы не назвал наши отношения серьезными. Извиняюсь, но больше всего это было похоже на конвейер». Секс-вечеринка, на которую Эррол привел девятилетнего сына, была лишь одной из многих. В интервью Daily Mail он рассказал, что неплохо провел время, пока девятилетний Илон ждал его в библиотеке.

Чудно, когда рядом такая элегантная светская львица, и она говорит: «Можешь пригласить меня на свидание в следующую субботу, если хочешь». А я думаю: «Зачем свидание, я и так уже получил все, что хотел». Она же совершенно голая, и я… Эррол Маск отец Илона Маска

По мнению Эррола, стремление «распространять семя» естественно для мужчин. В этом занятии он преуспел. У него по меньшей мере семь официальных детей, и ему известно о нескольких бывших любовницах, которые считают его родителем своего ребенка, но не могут этого доказать. Эррол допускает, что они правы.

Последний раз пополнение в семействе произошло всего год назад. Матерью очередного ребенка стала его собственная падчерица Яна Безюденхаут, которую он воспитывал с четырех лет. При этом в биографической книге «Илон Маск» утверждается, что Эррол стал проявлять к ней «неуместное внимание», когда ей было всего 15 лет.

Эррол не считает подобные отношения предосудительными. По его словам, даже в 77-летнем возрасте он обладает «телом атлета», отлично себя чувствует и не намерен останавливаться на достигнутом.

Все мужчины одинаковые. Любой, насколько я знаю, будет очень рад, если найдет правильную девушку и у него родится еще один ребенок. И неважно, сколько ему лет — 90, 50 или 20. Я хочу сказать, что мы созданы для этого Эррол Маск отец Илона Маска

Сейчас Эррол присматривает себе еще одну любовницу младше 35 лет: это, по его убеждению, «предел для рождения детей у женщин».

Илон Маск Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Илон Маск уехал из ЮАР, чтобы не служить в армии

Хотя Илон Маск родился в ЮАР, он перебрался сначала в Канаду, а затем в США, как только ему исполнилось 18 лет. Так же поступил и его брат. «Они говорили, что сбежали из Южной Африки, потому что не хотели служить в армии и воевать за апартеид», — утверждает его отец.

До 1994 года всех белых мужчин в ЮАР действительно призывали в армию на два года сразу после окончания обучения в школе или вузе. Из-за расистской политики апартеида страна превратилась в изгоя: против нее вводились международные санкции, ООН признавала поддержку апартеида преступлением, а в Советском Союзе его приравнивали к фашизму.

Впрочем, Эррол Маск сомневается, что его сыновья действительно скрывались от службы. Он утверждает, что сам посоветовал Илону сменить обстановку и уехать в США.

Не верю, что им в принципе грозила служба в армии. Они росли в тепличных привилегированных условиях. Но люди им верили, когда они говорили, что приехали в Штаты в качестве беженцев от нацистов и сторонников апартеида, которые их били и притесняли Эррол Маск отец Илона Маска

По мнению Эррола, сыновья специально распускали байки про бегство от армии, чтобы «американские леваки» считали их за своих. «Поэтому они превратились в пламенных либералов и отвернулись от Южной Африки и своих корней, в том числе от меня», — сказал он в интервью Daily Mail.

Илон Маск и Граймс Фото: Theo Wargo / Getty Images for Huffington Post

Отец Илона Маска считает Граймс чокнутой

Эррол Маск не одобряет отношения Илона Маска и певицы Граймс. Кроме того, ему не нравятся странные имена, которые они выбирают для своих детей.

Икс — чудное имя для ребенка. Совершенно чудное. И эта девушка, Граймс, тоже чудная. Я недавно слышал, что у нее была какая-то женщина, потом она вернулась к нему, потом снова ушла. Она малость чокнутая. И теперь у Илона никого нет. А он хочет, чтобы женщина была и красивая, и с мозгами Эррол Маск отец Илона Маска

По мнению Эррола, идеальным выбором для его сына была актриса Эмбер Херд, с которой тот встречался несколько месяцев. «Илон был влюблен в нее задолго до того, как она развелась с Джонни Деппом», — утверждает он.

Другие знакомые и родственники Илона Маска не разделяют этого мнения. У них Эмбер Херд вызывала почти единодушную ненависть. Ближайший помощник Маска Сэм Теллер сравнивал ее с Джокером из комиксов про Бэтмена. «Ее единственной целью и намерением был хаос», — говорил он.