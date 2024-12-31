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01:15, 31 декабря 2024Мир

Маск после выборов в США стал жить в арендованном у Трампа коттедже

NYT: Маск после выборов живет в арендованном у Трампа коттедже в Мар-а-Лаго
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brandon Bell / Pool / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск после президентских выборов в США проживает в арендованном у избранного президента страны Дональда Трампа коттедже. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, большую часть времени миллиардер приживает на территории поместья Мар-а-Лаго во Флориде. Отмечается, что стоимость ночи в коттедже составляет две тысячи долларов за ночь. При этом, по словам собеседника NYT, пока неясно, сколько заплатит Маск за пребывание в коттердже.

Отмечается, что Маск играет много ролей в кампании Дональда Трампа.« Он является самым важным донором Трампа, самым влиятельным промоутером в социальных сетях и ключевым советником по политике и кадрам», — говорится в статье.

Ранее Илон Маск согласился с утверждением, что резиденция избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде является Белым домом.

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