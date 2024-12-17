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16:15, 17 декабря 2024Мир

Маск назвал резиденцию Трампа новым Белым домом

Маск согласился с утверждением, что резиденция Трампа стала новым Белым домом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американский бизнес и предприниматель Илон Маск согласился с утверждением, что резиденция избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде является Белым домом. Об этом бизнесмен написал в принадлежащей ему социальной сети X.

«По большому счету, да», — таким образом Маск ответил на заявление одного из пользователей соцсети, который назвал поместье Трампа «новым Белым домом».

Ранее Трамп в ходе общения с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго сообщил о намерении приложить усилия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине до своей инаугурации. Политик рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский в ходе их недавней встречи в Париже выразил стремление к миру с Россией и урегулированию конфликта.

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