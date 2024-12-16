Трамп заявил о наличии у Зеленского «стремления к миру с Россией»

Трамп: Зеленский ясно выразил стремление к миру с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе недавней личной встречи в Париже выразил стремление к миру с Россией и урегулированию военного конфликта. Об этом в ходе пресс-конференции в собственной резиденции в Мар-а-Лаго заявил избранный президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал FOX 5.

«Я представлял [на трехсторонней встрече в Париже] нашу страну, и к нам отнеслись с большим уважением. Один из тех, кто пришел выразить своё уважение, — это, как вы знаете, Зеленский. Он дал понять, что хочет мира. Он стремится к миру», — заявил будущий президент США.

Ранее Трамп раскритиковал разрешение Украине бить вглубь России и заявил, что возможно сможет его пересмотреть. «Я не думаю, что [администрации действующего президента Джо Байдена] нужно было разрешать удары на 200 миль (321 километров — прим. «Ленты.ру») ракетами вглубь России», — высказался он.