Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 16 декабря 2024Мир

Трамп заявил о наличии у Зеленского «стремления к миру с Россией»

Трамп: Зеленский ясно выразил стремление к миру с Россией
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе недавней личной встречи в Париже выразил стремление к миру с Россией и урегулированию военного конфликта. Об этом в ходе пресс-конференции в собственной резиденции в Мар-а-Лаго заявил избранный президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал FOX 5.

«Я представлял [на трехсторонней встрече в Париже] нашу страну, и к нам отнеслись с большим уважением. Один из тех, кто пришел выразить своё уважение, — это, как вы знаете, Зеленский. Он дал понять, что хочет мира. Он стремится к миру», — заявил будущий президент США.

Ранее Трамп раскритиковал разрешение Украине бить вглубь России и заявил, что возможно сможет его пересмотреть. «Я не думаю, что [администрации действующего президента Джо Байдена] нужно было разрешать удары на 200 миль (321 километров — прим. «Ленты.ру») ракетами вглубь России», — высказался он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Башар Асад сделал первое заявление после свержения. Он сказал, что не хотел убегать — его вывезли по поручению Москвы

      Раскрыта реакция нового правительства Японии на ответ Захаровой по Курилам

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала на фото сломанную ногу без штанов

      Ирландский журналист назвал причину поддержки Украины Западом

      Трамп рассказал о «теплых чувствах» к TikTok

      Команда Трампа захотела усилить блокирование поставок китайских машин

      Трамп заявил о желании добиться мира на Украине до инаугурации

      В ВОЗ заявили об ухудшении психического здоровья во всем мире

      В христианской школе в США произошла стрельба

      Встречают россиян аплодисментами и знают русские песни. Из России запустили поезда в Северную Корею. Зачем туда ехать?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше