Трамп заявил о желании добиться мира на Украине до инаугурации

Трамп сообщил, что попытается добиться урегулирования на Украине до инаугурации

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о намерении приложить усилия для достижения мирного урегулирования украинского конфликта до своей инаугурации, пишет РИА Новости.

«Я попытаюсь это сделать», — заверил политик в ходе общения с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому стоит готовиться к завершению украинского конфликта. По его словам, необходимо заключить соглашение, чтобы остановить потери. Кроме того, Трамп добавил, что другой стороной договора должна стать Россия.

Несколькими днями ранее избранный президент США заявил о намерении прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине. Американский политик уточнял, что будет использовать поддержку Киева со стороны США «в качестве рычага давления» на Москву.