Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:24, 16 декабря 2024Мир

Трамп заявил о желании добиться мира на Украине до инаугурации

Трамп сообщил, что попытается добиться урегулирования на Украине до инаугурации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о намерении приложить усилия для достижения мирного урегулирования украинского конфликта до своей инаугурации, пишет РИА Новости.

«Я попытаюсь это сделать», — заверил политик в ходе общения с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому стоит готовиться к завершению украинского конфликта. По его словам, необходимо заключить соглашение, чтобы остановить потери. Кроме того, Трамп добавил, что другой стороной договора должна стать Россия.

Несколькими днями ранее избранный президент США заявил о намерении прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине. Американский политик уточнял, что будет использовать поддержку Киева со стороны США «в качестве рычага давления» на Москву.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Башар Асад сделал первое заявление после свержения. Он сказал, что не хотел убегать — его вывезли по поручению Москвы

      Раскрыта реакция нового правительства Японии на ответ Захаровой по Курилам

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала на фото сломанную ногу без штанов

      Ирландский журналист назвал причину поддержки Украины Западом

      Трамп рассказал о «теплых чувствах» к TikTok

      Команда Трампа захотела усилить блокирование поставок китайских машин

      Трамп заявил о желании добиться мира на Украине до инаугурации

      В ВОЗ заявили об ухудшении психического здоровья во всем мире

      В христианской школе в США произошла стрельба

      Встречают россиян аплодисментами и знают русские песни. Из России запустили поезда в Северную Корею. Зачем туда ехать?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше