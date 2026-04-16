ЦБ заявил об изменении отношения россиян к росту цен

ЦБ: Инфляционные ожидания россиян упали до 12,9 процента в апреле

В первой половине апреля инфляционные ожидания россиян заметно снизились после роста показателя в марте. Об изменении отношения граждан к росту потребительских цен сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

По итогам опроса «инФОМ» выяснилось, что уровень инфляционных ожиданий населения снизился до 12,9 процента. Для сравнения, в марте показатель составлял 13,4 процента, а в феврале — 13,1 процента. Таким образом, в месячном выражении он сократился на 0,5 процентного пункта.

Наблюдаемая инфляция в апреле также заметно снизилась, упав с 15,6 до 14,6 процента. Ожидаемая инфляция среди тех, у кого есть сбережения, сократилась с 12,3 до 11,4 процента, а среди граждан без накоплений — осталась почти без изменений, на уровне 14,3 процента.

В марте наблюдаемая россиянами инфляция была в 2,5 раза выше официальной. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно называла столь значительное расхождение тревожным фактором, мешающим регулятору перейти к более резкому смягчению денежно-кредитной политики.