ЦБ предупредил о риске разгона цен в России

ЦБ: Проинфляционные риски в России по-прежнему преобладают над дезинфляционными

Риски разгона цен в России все еще остаются актуальными, они продолжают преобладать над дезинфляционными факторами. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка (ЦБ), опубликованном по итогам апрельского заседания совета директоров по ключевой ставке.

Инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне. Этот фактор мешает руководству регулятора перейти к более активному смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).

Вселяющим тревогу обстоятельством является эскалация на Ближнем Востоке из-за войны в Иране, отметили в ЦБ. Блокировка Ормузского пролива и регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру региона могут привести к разгону глобальной инфляции, что рискует отразиться в том числе на российском рынке. «Основные проинфляционные риски связаны с ухудшением перспектив мировой экономики», — резюмировали в Банке России.

По итогам апрельского заседания совет директоров регулятора продолжил курс на смягчение ДКП. Руководство ЦБ понизило ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов — с 15 до 14,5 процента годовых. В Банке России отметили постепенное замедление темпов роста потребительских цен на внутреннем рынке после разгона в январе-феврале, вызванного во многом повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов. Впрочем, отношение граждан к росту цен все еще вселяет тревогу. Дальнейшие решения по ключевой ставке, отметили в ЦБ, будут зависеть в том числе от этого фактора и динамики инфляции.

