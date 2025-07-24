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12:00, 24 июля 2025Культура

Продюсер назвал Бузову не умеющим петь фриком

Продюсер Виктор Дробыш заявил, что Ольга Бузова не умеет петь
Ольга Коровина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Продюсер Виктор Дробыш раскритиковал вокальные данные певицы Ольги Бузовой. Его комментарий приводит Общественная служба новостей.

Дробыш заявил, что артистка не способна хорошо петь. По мнению продюсера, выдающиеся вокальные данные Бузовой существуют только «глубоко-глубоко внутри» самой певицы, но не в реальности.

«В действительности Бузова не умеет петь ни на русском, ни на английском. Об этом я говорил сотни раз, и в сотый раз мне не лень повториться», — высказался Дробыш.

Собеседник издания назвал певицу талантливым человеком, но отметил, что ее таланты еще никто не обнаружил. «Я считаю, что Оля — фрик, была, есть и будет», — добавил продюсер.

Ранее сообщалось, что Бузова пригласила на личную встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Артистка поблагодарила белорусского лидера за любовь к России и лично к ней как представителю страны.

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