Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 13 февраля 2026Путешествия

Российский тревел-блогер объяснил одну вызывающую раздражение и зависть черту американцев

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Российский тревел-блогер по имени Александр, путешествующий по США, рассказал об одной черте американцев, вызывающей раздражение и зависть. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, особенность жителей Штатов заключается в том, что им «реально плевать» на мнение окружающих. К примеру, в России мужчина в пижаме и шлепанцах в супермаркете стал бы «событием дня», тогда как в Америке никто не обратит на него внимания.

Материалы по теме:
Виза в США в 2026 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2026 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
13 января 2026
«Для нас это культурный взрыв». Оружие, пустые разговоры и раздача просроченной еды. Что шокирует российских туристов в США?
«Для нас это культурный взрыв». Оружие, пустые разговоры и раздача просроченной еды. Что шокирует российских туристов в США?
15 января 2026

«Американцы не живут с постоянной мыслью: "А что подумают?". У них нет этого внутреннего цензора, который в России включается автоматически: "Вдруг скажут, а вдруг осудят, а вдруг не так поймут"», — объяснил путешественник.

Появление этого качества блогер объяснил тем, что американцев с детства учат «быть собой». Для них необязательно «вписываться в чужие ожидания». При этом граждане Соединенных Штатов боятся ответственности. «Им важно не то, что о них подумают, а то, за что их могут привлечь. Поэтому ты можешь выглядеть как угодно, но если ты нарушаешь закон — тогда всем станет не все равно», — пришел к выводу россиянин.

Ранее Александр описал законы штата США фразой «цирк без коней». Так, по словам автора публикации, в штате Мэриленд официально запрещено водить льва в кинотеатр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы идем на войну». Нигер проводит мобилизацию для подготовки к вступлению в вооруженный конфликт с Францией

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Ушла из жизни актриса сериалов «Папины дочки» и «Интерны»

    Российский тревел-блогер объяснил одну вызывающую раздражение и зависть черту американцев

    Иностранная компания подписала соглашение по активам «Лукойла»

    В Олимпийской деревне закончились презервативы для атлетов

    Песков пообещал возвращение иностранных брендов в Россию

    Женщина расправилась с любовницей мужа и спрятала тело в джунглях

    Проходящим лечение от рака людям раскрыли способы сохранить интимную жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok