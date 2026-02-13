Российский тревел-блогер объяснил одну вызывающую раздражение и зависть черту американцев

Российский тревел-блогер по имени Александр, путешествующий по США, рассказал об одной черте американцев, вызывающей раздражение и зависть. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, особенность жителей Штатов заключается в том, что им «реально плевать» на мнение окружающих. К примеру, в России мужчина в пижаме и шлепанцах в супермаркете стал бы «событием дня», тогда как в Америке никто не обратит на него внимания.

«Американцы не живут с постоянной мыслью: "А что подумают?". У них нет этого внутреннего цензора, который в России включается автоматически: "Вдруг скажут, а вдруг осудят, а вдруг не так поймут"», — объяснил путешественник.

Появление этого качества блогер объяснил тем, что американцев с детства учат «быть собой». Для них необязательно «вписываться в чужие ожидания». При этом граждане Соединенных Штатов боятся ответственности. «Им важно не то, что о них подумают, а то, за что их могут привлечь. Поэтому ты можешь выглядеть как угодно, но если ты нарушаешь закон — тогда всем станет не все равно», — пришел к выводу россиянин.

Ранее Александр описал законы штата США фразой «цирк без коней». Так, по словам автора публикации, в штате Мэриленд официально запрещено водить льва в кинотеатр.