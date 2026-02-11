Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:25, 11 февраля 2026Путешествия

Россиянин описал законы штата США фразой «цирк без коней»

Алина Черненко

Фото: zinkevych / Freepik

Российский тревел-блогер Александр побывал в штате Мэриленд в США и рассказал о самых странных местных законах. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

«Штат вроде спокойный, приличный, недалеко от Вашингтона, но стоит чуть копнуть — и начинается цирк без коней», — такой фразой он описал свой опыт.

Материалы по теме:
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024
«Для нас это культурный взрыв». Оружие, пустые разговоры и раздача просроченной еды. Что шокирует российских туристов в США?
«Для нас это культурный взрыв». Оружие, пустые разговоры и раздача просроченной еды. Что шокирует российских туристов в США?
15 января 2026

Так, по словам автора публикации, в этом американском штате официально запрещено водить льва в кинотеатр. «Сразу возникает вопрос: а часто ли у них тут люди пытались сходить в кино с царем зверей? И если нельзя в кино, то, получается, по улице — можно?» — задался вопросом россиянин.

Второй необычный закон, на который обратил внимание Александр, ограничивает купание в ванне в холодный сезон, если в помещении нет отопления. «Как они это собираются контролировать — загадка. Инспектор по ваннам? Проверка температуры воды?» — поиронизировал путешественник.

Он добавил, что Мэриленде также официально запрещены ненормативная лексика и плевки в публичных местах, сон на общественных скамейках, азартные игры за пределами казино и продажа алкоголя в день выборов. Кроме того, жителям этого штата нельзя носить фальшивые усы, если они могут вызвать смех у окружающих, мыть лошадь в ванной, а также держать экзотических животных без специального разрешения.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о самых странных законах другого американского штата — Вирджиния. В частности, там запрещено заниматься сексом при включенном свете и ездить в грязном автомобиле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Воскрес" вопреки последним вбросам». Рамзан Кадыров показал кадры ужина с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП с его кортежем

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    НАТО предрекли превращение в европейский проект

    Россиян предупредили о рисках чистки зубов сразу после еды

    Россиянин описал законы штата США фразой «цирк без коней»

    В Киеве заподозрили США и Европу в желании помешать Украине восстановиться в будущем

    Названы недостатки почти идеального кроссовера Belgee

    Четырехметровые ядовитые змеи принялись размножаться на глазах у людей

    Названа странная сексуальная привычка зумеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok