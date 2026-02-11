Россиянин описал законы штата США фразой «цирк без коней»

Российский тревел-блогер Александр побывал в штате Мэриленд в США и рассказал о самых странных местных законах. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

«Штат вроде спокойный, приличный, недалеко от Вашингтона, но стоит чуть копнуть — и начинается цирк без коней», — такой фразой он описал свой опыт.

Так, по словам автора публикации, в этом американском штате официально запрещено водить льва в кинотеатр. «Сразу возникает вопрос: а часто ли у них тут люди пытались сходить в кино с царем зверей? И если нельзя в кино, то, получается, по улице — можно?» — задался вопросом россиянин.

Второй необычный закон, на который обратил внимание Александр, ограничивает купание в ванне в холодный сезон, если в помещении нет отопления. «Как они это собираются контролировать — загадка. Инспектор по ваннам? Проверка температуры воды?» — поиронизировал путешественник.

Он добавил, что Мэриленде также официально запрещены ненормативная лексика и плевки в публичных местах, сон на общественных скамейках, азартные игры за пределами казино и продажа алкоголя в день выборов. Кроме того, жителям этого штата нельзя носить фальшивые усы, если они могут вызвать смех у окружающих, мыть лошадь в ванной, а также держать экзотических животных без специального разрешения.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о самых странных законах другого американского штата — Вирджиния. В частности, там запрещено заниматься сексом при включенном свете и ездить в грязном автомобиле.