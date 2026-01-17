Россиянин описал законы в штате США фразой «вы это вообще читали, когда принимали?»

Российский тревел-блогер Александр побывал в штате Вирджиния в США и рассказал о самых странных местных законах. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

«Эта страна — как большой музей абсурда. Снаружи все красиво, ухоженно, по линеечке. А если копнуть чуть глубже — начинаются такие законы, что хочется спросить: а вы это вообще читали, когда принимали?» — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Так, например, в штате Вирджиния официально запрещено плеваться в общественных местах, заниматься сексом при включенном свете, ездить в грязном автомобиле, варить лягушек, если это «причиняет им ненужные страдания», спать в общественных местах, а также выходить на улицу босиком, если это может создать опасность для общественного порядка. Кроме того, законом строго регулируется, как можно украшать свой дом, а в некоторых местах действуют ограничения на использование воды в определенное время.

«Америка — это не "делай что хочешь". Америка — это "делай что хочешь, но строго по правилам". Причем правилам, которые писали сто лет назад, забыли отменить, но при желании могут вспомнить», — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о самых странных законах в штате Северная Каролина. В частности, там запрещено «фальшиво» объявлять свадьбу и играть в бинго дольше пяти часов.