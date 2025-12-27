Реклама

Россиянин описал законы одного штата США фразой «вы что там ели, когда писали?»

Алина Черненко

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Российский тревел-блогер Александр побывал в штате Северная Каролина в США и рассказал о самых странных местных законах. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

«Пара часов в этом штате — и я уже начинаю задумываться: люди, вы что там ели, когда писали свои законы? Серьезно. Северная Каролина — это как та коробка конфет: пока не откроешь, не поймешь, что внутри — сахар или сюрприз», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Автор публикации отметил, что в этом американском штате раньше был закон, запрещающий петь фальшиво. «Первый раз я убавил громкость не из-за соседей по парковке, а из-за страха, что какой-нибудь шериф решит: этот парень подозрительно фальшивит, надо бы проверить документы», — пошутил он.

Второй закон, о котором рассказал россиянин, гласит: «не можешь держать собаку на поводке — не держи вообще». По его словам, некоторые жители этого штата даже судились из-за неправильного собачьего поводка.

По словам путешественника, в Северной Каролине также запрещено «фальшиво» объявлять свадьбу, играть в бинго дольше пяти часов, использовать слонов для вспашки полей, держать домашнего льва без лицензии и продавать алкоголь по воскресеньям до полудня.

«Мы проехали через этот штат, смеялись, удивлялись, немного нервничали из-за своего пения, но Северная Каролина — это именно то, за что мы любим Америку: каждый штат — как новая страна», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал американских мужчин словами «раздражают тупостью». По словам россиянина, они не интересны независимым американкам, поэтому могут привлечь только женщин из стран третьего мира.

