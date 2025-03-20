Украинская модель, пропавшая в Дубае после «вечеринки с шейхами», нашлась. Она не может двигаться и только шевелит губами

Пропавшую модель Ковальчук нашли в реанимации в Дубае после вечеринки у шейха

Украинскую модель Марию Ковальчук обнаружили в больнице Дубая. 20-летняя девушка, с которой долгое время не могли связаться родные, находится в критическом состоянии.

RTVI пишет, что девушка прибыла в ОАЭ 15 февраля. Последний раз Ковальчук общалась с родителями 10 марта. Накануне она отправилась на вечеринку в компании двух мужчин, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. Спустя два дня модель планировала вылететь в Таиланд, однако связь с ней была потеряна.

Сейчас Ковальчук находится в реанимации, при ней не было документов и телефона. Родственники опасаются, что модель попала в сексуальное рабство.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Модель нашли на обочине дороги

Ковальчук с переломами ног и позвоночника обнаружили на обочине дороги в Дубае, пишет Telegram-канал Shot. По словам матери девушки, модель связалась с ней и рассказала, что отправится в отель к незнакомцам, голос дочери был растерянным. После этого Ковальчук не выходила на связь.

Модель перенесла несколько операций, у нее сломаны руки и ноги, а также позвоночник. Она не может двигаться и только шевелит губами.

По данным канала, подобные вечеринки у «шейхов» являются одним из способов заработка для девушек. За присутствие на таком мероприятии можно получить от 500 долларов. При этом существует ряд требований, которые выставляются девушкам: они должны быть не ниже 160 сантиметров, иметь подтянутое тело, чистую кожу, возраст до 23 лет.

Подчеркивается, что нередко после подобных мероприятий девушки попадают в рабство.

Российская модель покушалась на жизнь шейха в ОАЭ

В 2018 году российскую модель Екатерину Стецюк осудили за покушение на жизнь шейха в ОАЭ. Тогда она обвинялась в том, что набросилась на него с ножом. По словам Стецюк, ситуация была обратной, нападение с ножом было совершено на нее и, для того чтобы спастись, ей пришлось выпрыгнуть с шестого этажа.

В феврале 2024 года мошенники обманули девушку на 150 тысяч рублей при покупке iPhone 16 ProMax. Стецюк решила заказать смартфон из Дубая стоимостью 148 тысяч рублей. Ей пообещали отправить его 18 декабря 2024 года, но в указанный срок телефон так и не пришел. Девушка обратилась с просьбой предоставить ей трек-номер отправления покупки, но после этого аферисты удалили переписку и заблокировали ее.