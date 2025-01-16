Осужденную в ОАЭ за покушение на шейха российскую модель обманули мошенники

Shot: Аферисты обманули модель Стецюк на 150 тыс. рублей при покупке iPhone

Мошенники обманули 29-летнюю российскую модель Екатерину Стецюк на 150 тысяч рублей при покупке iPhone 16 ProMax. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, Стецюк решила заказать смартфон из Дубая стоимостью 148 тысяч рублей. Ей пообещали отправить его 18 декабря 2024 года, но в указанный срок телефон так и не пришел. Девушка обратилась с просьбой предоставить ей трек-номер отправления покупки, но после этого аферисты удалили переписку и заблокировали ее.

По информации Shot, в 2018 году модель осудили за покушение на жизнь шейха в ОАЭ. Тогда она обвинялась в том, что набросилась на него с ножом. По словам Стецюк, ситуация была обратной, нападение с ножом было совершено на нее и, для того чтобы спастись, ей пришлось выпрыгнуть с шестого этажа.

Ранее сообщалось, что в Саратове суд арестовал 16-летнего подростка, планировавшего расправу над депутатом Саратовской областной думы, Героем России Александром Янкловичем.