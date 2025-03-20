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03:19, 20 марта 2025Бывший СССР

Пропавшую украинскую модель нашли в реанимации в Дубае

Пропавшую украинскую модель Ковальчук нашли в реанимации в Дубае
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Super Straho / Unsplash

Пропавшую украинскую модель Марию Ковальчук нашли в больнице Дубая в критическом состоянии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Девушка долго не выходила на связь с родными и близкими. Последний раз Ковальчук общалась с родителями 10 марта. Накануне она отправилась на вечеринку в компании двух мужчин, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. Спустя два дня модель планировала вылететь в Таиланд, однако связь с ней была потеряна.

Сейчас Ковальчук находится в реанимации. Девушка перенесла три операции. При ней не было документов и телефона. По предварительным данным, модель попала в сексуальное рабство.

Ранее британского туриста, пропавшего без вести после посещения древнего европейского города у подножия горы Везувий — Помпеи — нашли в больнице со сломанными костями. Он должен будет находиться там еще несколько недель после несчастного случая.

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