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15:11, 19 марта 2025Путешествия

Пропавшего без вести в Европе туриста нашли со сломанными костями

Пропавшего без вести в Помпеях туриста нашли в больнице со сломанными костями
Алина Черненко

Фото: Luca Bruno / AP

Британского туриста, пропавшего без вести после посещения древнего европейского города у подножия горы Везувий — Помпеи — нашли в больнице. Об этом сообщает Daily Record.

По данным издания, 47-летнего Роберта Каджера обнаружили со сломанными костями в ортопедическом отделении медицинского учреждения Неаполя. Он должен будет находиться там еще несколько недель после несчастного случая, подробности о котором не разглашаются. Для покрытия расходов на лечение семья британца запустила сбор средств.

С Каджером пропала связь 10 марта. Это случилось всего за несколько дней до того, как в Неаполе произошло землетрясение, что еще больше усложнило поисковые работы.

Вот это да!
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