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20:05, 18 марта 2025Путешествия

Турист поехал в древний полуразрушенный город Европы и пропал без вести

DM: Британский турист пропал без вести после посещения Помпей в Италии
Алина Черненко
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: Ciro de Luca / Reuters

Британский турист поехал в Италию и пропал без вести. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что 47-летний Роберт Каджер исчез 10 марта после посещения древнего европейского полуразрушенного города у подножия горы Везувий — Помпеи. Мужчину описывают как худощавого, ростом около 177 сантиметров и с бритой головой. Он был одет в желтую куртку Aberdeen FC и джинсы.

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Младший брат пропавшего Юэн Каджер рассказал, что его брат очень старомоден, не пользуется социальными сетями и «никогда бы просто так не исчез, не сказав ни слова».

«Он очень близок со своей десятилетней дочерью и всегда поддерживает с ней связь, даже когда находится в отъезде», — добавил родственник Каджера.

В материале говорится, что турист пропал всего за несколько дней до того, как Неаполь потрясло сильнейшее за 40 лет землетрясение, что еще больше усложнило поисковые работы.

Ранее 20-летняя студентка из США поехала на отдых в Доминиканскую Республику и пропала без вести. В последний раз ее видели идущей на пляж с группой молодых людей.

Вот это да!
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