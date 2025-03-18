Турист поехал в древний полуразрушенный город Европы и пропал без вести

DM: Британский турист пропал без вести после посещения Помпей в Италии

Британский турист поехал в Италию и пропал без вести. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что 47-летний Роберт Каджер исчез 10 марта после посещения древнего европейского полуразрушенного города у подножия горы Везувий — Помпеи. Мужчину описывают как худощавого, ростом около 177 сантиметров и с бритой головой. Он был одет в желтую куртку Aberdeen FC и джинсы.

Младший брат пропавшего Юэн Каджер рассказал, что его брат очень старомоден, не пользуется социальными сетями и «никогда бы просто так не исчез, не сказав ни слова».

«Он очень близок со своей десятилетней дочерью и всегда поддерживает с ней связь, даже когда находится в отъезде», — добавил родственник Каджера.

В материале говорится, что турист пропал всего за несколько дней до того, как Неаполь потрясло сильнейшее за 40 лет землетрясение, что еще больше усложнило поисковые работы.

Ранее 20-летняя студентка из США поехала на отдых в Доминиканскую Республику и пропала без вести. В последний раз ее видели идущей на пляж с группой молодых людей.