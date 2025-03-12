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15:37, 12 марта 2025Путешествия

20-летняя студентка поехала на отдых на Карибы и пропала без вести

CNN: Студентка из США поехала на отдых в Доминикану и пропала без вести
Алина Черненко

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Туристка из США поехала на отдых в Доминиканскую Республику и пропала без вести. Об этом сообщает CNN.

По данным источника, 20-летняя студентка Питтсбургского университета Судикша Конанки прилетела в Доминикану 3 марта. В последний раз ее видели 6 марта идущей на пляж отеля Riu Republica в Пунта-Кане с группой молодых людей. Источники в Доминиканской национальной полиции рассказали журналистам, что перед этим Конанки, еще пять девушек и двое молодых людей выпивали в вестибюле отеля.

По словам отца студентки, через некоторое время знакомые его дочери вернулись с пляжа, но без Конанки. Спутники девушки начали искать ее самостоятельно, а потом обратились в полицию.

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20-летний молодой человек, который, предположительно, остался с американкой на пляже, когда все остальные ушли, пока не считается подозреваемым. Однако на время расследования его поместили под наблюдение полиции.

На допросе он рассказал, что они с Конанки зашли в океан, но вскоре он почувствовал себя плохо, выбрался из воды и уснул на шезлонге. Молодой человек уверял, что его спутницу могла унести волна.

Стражи правопорядка обнаружили на месте накидку пропавшей, никаких следов насилия они не заметили. Сейчас спасатели проводят поиски студентки на суше, в воздухе и воде. В операции задействованы поисковые собаки и беспилотники.

В конце декабря 2024 года британская туристка поссорилась с семьей и пропала без вести на испанском острове Тенерифе. Она покинула гостиницу из-за разногласий с близкими и не села на обратный рейс в Бирмингем.

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