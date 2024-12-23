Туристка поссорилась с семьей, ушла из отеля и пропала без вести на курорте Европы

Туристка пропала без вести на Тенерифе после семейной ссоры в отеле

Британская туристка поссорилась с семьей, ушла из отеля и пропала без вести на испанском острове Тенерифе. Подробностями истории поделилось местное издание The Olive Press.

По данным источника, 28-летнюю путешественницу по имени Стеф в последний раз видели 18 декабря. Уточняется, что она покинула гостиницу из-за разногласий с близкими и не села на обратный рейс в Бирмингем.

«Она не взяла с собой телефон, и с тех пор, как она ушла, о ней ничего не слышно. Ее семья очень обеспокоена ее безопасностью», — рассказали представители организации Missing Persons Tenerife, которая занимается поисками пропавших людей на этом курорте Европы.

В объявлении о пропаже Стеф говорится, что она блондинка со светлой кожей. В день исчезновения у нее были небольшой чемодан и пушистая кремовая сумочка.

Ранее бельгийский турист поехал с друзьями в Марокко, пропал без вести и был найден без признаков жизни в овраге. Полиция начала расследование для выяснения обстоятельств трагедии.