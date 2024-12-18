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19:51, 18 декабря 2024Путешествия

Турист поехал с друзьями в Марокко, пропал без вести и был найден бездыханным в овраге

Турист из Бельгии поехал с друзьями в Марокко и был найден бездыханным в овраге
Алина Черненко

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Бельгийский турист поехал с друзьями в Марокко, пропал без вести и был найден бездыханным в овраге. Подробностями истории поделилось местное издание Morocco World News.

По данным источника, 29-летний Дрис де Граев из Гента отдыхал на курорте Тагазут. В последний раз друзья видели его в ночь на 19 ноября — тогда он выглядел растерянным и беспокойным. Представители марокканской и бельгийской полиции начали совместное расследование, чтобы найти пропавшего путешественника.

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В середине декабря местные власти обнаружили останки неизвестного мужчины недалеко от лесной зоны, прилегающей к пляжу в Тамри в регионе Сус-Масса. По их мнению, они принадлежат пропавшему в конце ноября бельгийцу. Королевская жандармерия города Агадир начала судебное расследование для выяснения обстоятельств трагедии.

Ранее австралийский турист отправился в Албанские Альпы, которые также называют Проклятыми горами, и пропал без вести. В последний раз 28-летнего мужчину видели на пешеходной тропе в национальном парке на севере Албании 13 октября.

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