Турист отправился в Проклятые горы больше месяца назад и пропал без вести

7news: австралийский турист отправился в Албанские Альпы и пропал без вести

Австралийский турист отправился в Албанские Альпы, которые также называют Проклятыми горами, и пропал без вести больше месяца назад. Об этом сообщает канал 7news.

13 октября 28-летний Кэмерон Твисс из Аделаиды был замечен на пешеходной тропе Тет в национальном парке Вальбона на севере Албании. С тех пор вестей от него не было.

Как отметили местные жители, 17-километровый поход следует совершать с профессиональным гидом, однако Твисс планировал пройти путь в одиночку.

Паспорт и вещи путешественника обнаружили в общежитии, где он остановился. Несмотря на обширные поиски, к которым подключился и брат австралийца, следы туриста найти не удалось. Спасательная операция продолжается.

В ноябре другой турист из Лондона пропал без вести в Ирландии. Он хотел посетить Дорогу гигантов — мистическую достопримечательность, овеянную древними легендами.