Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:24, 20 ноября 2024Путешествия

Турист отправился в Проклятые горы больше месяца назад и пропал без вести

7news: австралийский турист отправился в Албанские Альпы и пропал без вести
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Ilse / Unsplash

Австралийский турист отправился в Албанские Альпы, которые также называют Проклятыми горами, и пропал без вести больше месяца назад. Об этом сообщает канал 7news.

13 октября 28-летний Кэмерон Твисс из Аделаиды был замечен на пешеходной тропе Тет в национальном парке Вальбона на севере Албании. С тех пор вестей от него не было.

Как отметили местные жители, 17-километровый поход следует совершать с профессиональным гидом, однако Твисс планировал пройти путь в одиночку.

Материалы по теме:
«Ад с 1001 демоном» Россиянин пропал в джунглях Колумбии и нашелся через три месяца. Что ему пришлось пережить?
«Ад с 1001 демоном»Россиянин пропал в джунглях Колумбии и нашелся через три месяца. Что ему пришлось пережить?
24 апреля 2024
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала. Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала.Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
9 июня 2024

Паспорт и вещи путешественника обнаружили в общежитии, где он остановился. Несмотря на обширные поиски, к которым подключился и брат австралийца, следы туриста найти не удалось. Спасательная операция продолжается.

В ноябре другой турист из Лондона пропал без вести в Ирландии. Он хотел посетить Дорогу гигантов — мистическую достопримечательность, овеянную древними легендами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России оценили эффективность «Панциря» в ходе перехвата ATACMS

      Юрист назвала неделимое после развода имущество

      Индекс Мосбиржи растерял весь связанный с Трампом рост

      Россиянину вынесли приговор за избиение пожилой цветочницы

      Диетолог предупредила об опасных добавках в магазинной выпечке

      Лидера оппозиции африканской страны похитили

      Российские коммунальщики объявили войну бобровым плотинам

      Заключен первый в России договор на поставку в лизинг спутников

      В Петербурге предложили арендовать подвал с микровходом

      Назван срок продления трассы М-12

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше