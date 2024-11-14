Турист отправился к мистической достопримечательности в Ирландии и пропал

Irish News: 20-летний турист отправился к Дороге гигантов в Ирландии и пропал

В Ирландии продолжаются поиски британского туриста, который пропал без вести две недели назад. Подробности сообщило издание Irish News.

20-летний уроженец Лондона Лестер Макленнан отправился к Дороге гигантов 1 ноября. Эта природная достопримечательность представляет собой ровные каменные столбы естественного происхождения, уходящие в океан. Место овеяно множеством древних легенд и у многих ассоциируется с чем-то мистическим и загадочным.

В последний раз местный гид видел его на скалистой толпе, ведущей в сторону замка Дансеверик, с тех пор молодой человек не выходил на связь. На следующий день после исчезновения британца двое мужчин нашли его рюкзак с запасом еды, шляпой и книгой.

Полиция продолжает разыскивать туриста. В операции активно участвует мать молодого человека Лалита Макленнан, которая приехала в Ирландию вместе с ним. Уточняется, что британец — опытный путешественник, и он мог пройти значительные расстояния.

В октябре другой турист отправился отдыхать на остров Тенерифе в Испании и исчез. Мужчина должен был встретиться с другом сразу по прибытии, но так и не объявился.