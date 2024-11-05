Турист отправился отдыхать на курортный остров и пропал без вести

Manchester Evening News: британский турист пропал без вести на острове Тенерифе

Британский турист отправился отдыхать на Тенерифе, Испания, и пропал без вести. Подробности сообщило издание Manchester Evening News.

31-летний Крис Финни приехал на курортный остров 31 октября, чтобы встретиться с другом. По прибытии он позвонил матери и сообщил, что с ним все в порядке. При этом британец предупредил, что у его телефона садится аккумулятор.

Финни так и не встретился с приятелем, который жил в другом отеле. В последний раз его видели в курортной зоне острова Плайя-де-лас-Америкас недалеко от ресторана McDonald's, больше вестей от британца не было.

Отмечается, что его телефон по-прежнему выключен. Семья пропавшего связалась с полицией Тенерифе и министерством иностранных дел, а также опубликовала пост с просьбой о помощи в соцсетях.

В октябре на Бали пропал без вести австралийский турист. Он бросился спасать другого отдыхающего из бурного океана и попал в сильное течение.