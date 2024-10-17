Турист спас иностранца из бушующего океана на Бали и сам пропал без вести

Daily Mail: на Бали турист спас другого иностранца из океана и пропал без вести

На Бали турист спас другого иностранца из бушующего океана и пропал без вести. Подробности сообщило издание Daily Mail.

Днем 16 октября 56-летний австралиец Крейг Лейдли прогуливался по пляжу Балиан в округе Табанан и услышал крики о помощи. Он бросился спасать 29-летнего Микро Сталлу из Германии, но сам попал в сильное течение и исчез в океане.

Спасательные бригады сразу начали поиски Лейдли. Они прочесали береговую линию и обошли на надувных лодках территорию в радиусе 10 километров от места происшествия.

Операцию пришлось прервать из-за экстремальных погодных условиях, поэтому поиски продолжились только на суше. За 24 часа обнаружить австралийца так и не удалось.

Ранее в номере отеля на Бали нашли британского туриста без признаков жизни. Накануне произошедшего он обращался к персоналу гостиницы с загадочной просьбой.