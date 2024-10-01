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20:02, 1 октября 2024Путешествия

Туриста нашли бездыханным в номере после загадочной просьбы к персоналу отеля

Daily Mail: туриста нашли бездыханным в номере отеля на Бали

Фото: Darcy Perkins / Shutterstock / Fotodom

Британского туриста нашли бездыханным в номере отеля на Бали после загадочной просьбы к персоналу гостиницы. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что накануне случившегося 32-летний иностранец попросил администрацию сменить ему номер, поскольку в этом он «плохо себя чувствовал». В день, когда британца должны были переселить, уборщица нашла его без признаков жизни.

Прибывшая на место полиция обнаружила в комнате лекарственные препараты. Предполагается, что иностранец чем-то болел.

Ранее на пляже популярного греческого острова Крит нашли бездыханной пожилую британскую туристку. Отдыхавшая в курортной стране 71-летняя женщина решила искупаться в море рано утром.

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      Марк Успенский
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