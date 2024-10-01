На пляже популярной курортной страны нашли бездыханную пожилую туристку

Daily Mail: на пляже в Греции нашли бездыханную британскую туристку

На пляже популярного греческого острова Крит нашли бездыханной пожилую британскую туристку. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, отдыхавшая в курортной стране 71-летняя женщина решила искупаться в море рано утром. Поняв, что ощущает недомогание, иностранка выбралась на берег, где ее и нашли спасатели. Помочь туристке они уже не смогли.

Ранее индийская туристка провалилась под тротуар в Куала-Лумпуре: прогуливаясь по улице, она попала на видео и бесследно исчезла под землей. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как она падает в дыру, внезапно образовавшуюся под ногами.