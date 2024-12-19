Житель Екатеринбурга Александр Кузнецов поехал с семьей на отдых в Сочи и пропал без вести при загадочных обстоятельствах. Его тело правоохранителям удалось обнаружить только в сентябре, спустя три месяца поисков.
14 декабря родные простились с Кузнецовым, но его исчезновение обрастает все более странными подробностями. Родным россиянина заявили, что причиной смерти стало неудачное падение. При этом родители мужчины уверены, что смерть их 36-летнего сына была насильственной. С подробностями трагичного случая разбиралась «Лента.ру».
Незадолго до исчезновения турист звонил в службу спасения
Россиянин отправился в отпуск вместе с женой и дочерью в поселок Витязево. По его окончании 6 июня турист проводил родных на поезд, направлявшийся из Анапы в Санкт-Петербург, где они собирались погостить у родственников. Сам мужчина планировал сесть на самолет до Екатеринбурга.
Ранним утром 7 июня Кузнецов добрался до Адлера на электричке. Там на железнодорожном вокзале его видели в последний раз. Турист направлялся к автобусной остановке, чтобы уехать в аэропорт. В этот день он еще выходил на связь с близкими. Днем Александр отправил сообщение в мессенджере коллеге.
На рейс, вылетающий в екатеринбургский аэропорт Кольцово, россиянин так и не попал. Оказалось, что он даже не прошел регистрацию.
Родные Кузнецова полагают, что он мог проспать свою остановку, выйти из автобуса и сесть в первую попавшуюся попутку, чтобы успеть на самолет
Также в ходе расследования стало известно, что из Адлера мужчина звонил в службу спасения 112. В течение двух минут на горячей линии никто не взял трубку. Это удалось выяснить благодаря его супруге, поскольку номер мужа был оформлен на нее.
Родителям россиянина передали трехкилограммовый пакет с костями
Пропавшего мужчину обнаружили 18 сентября на дороге между сочинской авиагаванью и вокзалом Адлера. Родителям об этом сообщили только спустя неделю, 26 сентября.
Забрать останки сына родителям разрешили 9 ноября. При этом родственники мужчины рассчитывали получить тело и даже поехали за ним из Екатеринбурга на грузовой машине. Но в итоге им передали лишь пакет весом три килограмма.
Близкие туриста не верят версии следствия
Отмечается, что в Краснодаре организовали судебно-медицинскую и генетическую экспертизу, которая выявила у Кузнецова перелом основания черепа. Специалисты указали, что мужчина получил травму уже после того, как скончался. По их мнению, это могло произойти в результате падения.
Но это полная фальсификация. При падении такую травму получить нельзя. Это возможно либо при ДТП, либо если получить удар в нижнюю челюсть
Родственники считают, что положительный сдвиг в расследовании произошел только после того, как ситуацию осветили в популярном ток-шоу на одном из федеральных каналов. Именно после выхода передачи в эфир правоохранителям удалось выйти на след пропавшего.
«Эти косточки появились там, где их нашли, — добавил отец россиянина. — Они туда не сами пришли, не своими ногами. Его туда подкинули, других вариантов нет».
Более того, место, где якобы обнаружили останки, находится в 15 метрах от коттеджа и в 10 метрах от дороги. По словам родных мужчины, если бы он там упал и не выжил, характерный запах стоял бы как минимум неделю.
«По этой дороге ходят люди, там гуляют с собаками, ездят машины», — резюмировал отец туриста. Он также сообщил журналистам, что если уголовное дело закроют, то они будут добиваться повторного расследования.