Турист загадочно погиб на отдыхе в Сочи. Почему от него остались только кости и что говорят его родственники?

Семье пропавшего в Сочи туриста отдали трехкилограммовый пакет с его костями

Житель Екатеринбурга Александр Кузнецов поехал с семьей на отдых в Сочи и пропал без вести при загадочных обстоятельствах. Его тело правоохранителям удалось обнаружить только в сентябре, спустя три месяца поисков.

14 декабря родные простились с Кузнецовым, но его исчезновение обрастает все более странными подробностями. Родным россиянина заявили, что причиной смерти стало неудачное падение. При этом родители мужчины уверены, что смерть их 36-летнего сына была насильственной. С подробностями трагичного случая разбиралась «Лента.ру».

Незадолго до исчезновения турист звонил в службу спасения

Россиянин отправился в отпуск вместе с женой и дочерью в поселок Витязево. По его окончании 6 июня турист проводил родных на поезд, направлявшийся из Анапы в Санкт-Петербург, где они собирались погостить у родственников. Сам мужчина планировал сесть на самолет до Екатеринбурга.

Ранним утром 7 июня Кузнецов добрался до Адлера на электричке. Там на железнодорожном вокзале его видели в последний раз. Турист направлялся к автобусной остановке, чтобы уехать в аэропорт. В этот день он еще выходил на связь с близкими. Днем Александр отправил сообщение в мессенджере коллеге.

Изображение: «ЛизаАлерт»

На рейс, вылетающий в екатеринбургский аэропорт Кольцово, россиянин так и не попал. Оказалось, что он даже не прошел регистрацию.

Родные Кузнецова полагают, что он мог проспать свою остановку, выйти из автобуса и сесть в первую попавшуюся попутку, чтобы успеть на самолет

Также в ходе расследования стало известно, что из Адлера мужчина звонил в службу спасения 112. В течение двух минут на горячей линии никто не взял трубку. Это удалось выяснить благодаря его супруге, поскольку номер мужа был оформлен на нее.

Родителям россиянина передали трехкилограммовый пакет с костями

Пропавшего мужчину обнаружили 18 сентября на дороге между сочинской авиагаванью и вокзалом Адлера. Родителям об этом сообщили только спустя неделю, 26 сентября.

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Забрать останки сына родителям разрешили 9 ноября. При этом родственники мужчины рассчитывали получить тело и даже поехали за ним из Екатеринбурга на грузовой машине. Но в итоге им передали лишь пакет весом три килограмма.

Близкие туриста не верят версии следствия

Отмечается, что в Краснодаре организовали судебно-медицинскую и генетическую экспертизу, которая выявила у Кузнецова перелом основания черепа. Специалисты указали, что мужчина получил травму уже после того, как скончался. По их мнению, это могло произойти в результате падения.

Но это полная фальсификация. При падении такую травму получить нельзя. Это возможно либо при ДТП, либо если получить удар в нижнюю челюсть отец россиянина

Родственники считают, что положительный сдвиг в расследовании произошел только после того, как ситуацию осветили в популярном ток-шоу на одном из федеральных каналов. Именно после выхода передачи в эфир правоохранителям удалось выйти на след пропавшего.

Скриншот: Сергей Кузнецов / Ok.ru

«Эти косточки появились там, где их нашли, — добавил отец россиянина. — Они туда не сами пришли, не своими ногами. Его туда подкинули, других вариантов нет».

Более того, место, где якобы обнаружили останки, находится в 15 метрах от коттеджа и в 10 метрах от дороги. По словам родных мужчины, если бы он там упал и не выжил, характерный запах стоял бы как минимум неделю.

«По этой дороге ходят люди, там гуляют с собаками, ездят машины», — резюмировал отец туриста. Он также сообщил журналистам, что если уголовное дело закроют, то они будут добиваться повторного расследования.