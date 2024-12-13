Загадочно пропавшего в Сочи туриста нашли спустя три месяца

Пропавшего в Сочи россиянина нашли без признаков жизни спустя полгода

Россиянина, пропавшего в июне в Сочи при загадочных обстоятельствах, нашли спустя три месяца без признаков жизни. Подробностями ситуации поделился портал E1.ru.

Житель Екатеринбурга Александр отправился в отпуск с женой и дочерью в поселок Витязево. По его завершении 6 июня он посадил родных на поезд, следовавший из Анапы до Санкт-Петербурга. Семья туриста поехала к родственникам, а сам он собирался сесть на самолет до Екатеринбурга.

7 июня в пять утра мужчина на электропоезде доехал до Адлера, там его видели на железнодорожном вокзале. Александр направлялся к автобусной остановке, чтобы добраться до аэропорта. В этот же день он последний раз выходил на связь с близкими.

На самолет россиянин так и не попал, он не проходил регистрацию. По версии родных, турист мог проспать свою остановку в автобусе, выйти и сесть в первую попавшуюся попутку, чтобы успеть на рейс. «Оказалось, что из Адлера он звонил в службу спасения 112, — говорится в сообщении. — Это удалось выяснить благодаря жене екатеринбуржца — его номер был оформлен на нее».

Отмечается, что прощание с Александром состоится в субботу, 14 декабря.

Ранее трое туристов пропали без вести по пути на самый высокий пик Новой Зеландии. Сертифицированные гиды по альпинизму из США Курт Блэр и Карлос Ромеро 56 и 50 лет отправились на Аораки (также известная как гора Кука, высота — 3724 метра). С ними был канадец, личность которого не раскрывается.